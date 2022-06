Return to Monkey Island, ecco il primo gameplay: su console uscirà prima su Switch

Durante il Nintendo Direct Mini del 28 giugno, Devolver Digital ha fatto la felicità degli appassionati di avventure grafiche mostrando le prime scene scene di gameplay di Return to Monkey Island, la nuova odissea piratesca firmata da Ron Gilbert.

La prossima avventura da vivere nei panni di Guybrush Threepwood vedrà il nostro impavido alter-ego coinvolto in una "battaglia di ingegno" contro la sua nemesi, il pirata zombi LeChuk. Il sequel ufficiale di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, come possiamo intuire osservando il Gameplay Reveal confezionato dagli sviluppatori di Terrible Toybox, vanterà un comparto grafico davvero peculiare, con ambientazioni, personaggi e animazioni disegnate a mano.

Quanto all'esperienza di gioco vera e propria, i patiti del genere potranno darsi alla pazza gioia tra dialoghi improbabili e intricati enigmi da risolvere. Al progetto, oltretutto, parteciperanno sia lo scrittore Dave Grossman che i musicisti Michael Land, Peter McConnel e Clint Bajakian, oltre a Dominic Armato nel ruolo di Guybrush Threepwood.

Il Gameplay Reveal di Return to Monkey Island conferma il lancio del titolo nel corso di quest'anno e fornisce delle importanti precisazioni sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce: stando a Devolver Digital, infatti, la nuova avventura grafica di Ron Gilbert sarà disponibile nel 2022 su PC e in esclusiva console (presumibilmente temporale) su Nintendo Switch.