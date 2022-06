Return to Monkey Island, Gilbert chiude le comunicazioni: 'mi è passata la voglia'

A nemmeno due giorni di distanza dal reveal del nuovo trailer di Return to Monkey Island in occasione del Nintendo Direct Mini, Ron Gilbert ha un annuncio per la community.

Ferito dalle dure reazioni negative di parte del pubblico, sfociate in una vera e propria polemica sullo stile grafico di Return to Monkey Island, il leggendario autore videoludico ha deciso di interrompere ogni comunicazione relativa al gioco. Tra commenti acidi e attacchi personali, Ron Gilbert ha deciso che non offrirà più alcun aggiornamento sul titolo tramite il proprio blog personale, sul quale ha peraltro deciso di bloccare la possibilità di commentare i suoi post.

"Chiudo i commenti. - ha scritto l'autore di Return to Monkey Island - Le persone sono semplicemente perfide e ho dovuto cancellare commenti contenenti attacchi personali. È un gioco fantastico e tutti nel team ne sono assolutamente orgogliosi. Giocateci o non giocateci, ma non rovinate l'esperienza alle altre persone. Non posterò più nulla di inerente al gioco. Mi è passata la voglia di condividere informazioni". A dare eco alla decisione di Ron Gilbert è stato anche Dominic Armato, voce di Guybrush, che ha confermato il terribile clima che si era generato sul blog dell'autore.



Il ritorno di Ron Gilbert in azione, momento che avrebbe dovuto portare soltanto gioia nella community videoludica, è stato così rovinato da una parte dell'utenza, pronta ad affossare un titolo ancora prima di aver avuto modo di provarlo.