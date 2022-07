Return to Monkey Island: l'iconica Melee Island al centro di una nuova clip

Nonostante le recenti problematiche che hanno spinto Ron Gilbert a chiudere le comunicazioni su Return to Monkey Island, il nuovo episodio della leggendaria serie punta e clicca continua ad essere molto attesa da una nutrita schiera di giocatori, pronti a vivere l'ultima, grande avventura di Guybrush Threepwood.

Return to Monkey Island promette di strizzare fortemente l'occhio ai più nostalgici, con tanti riferimenti ai primi episodi della serie che manderanno in estasi i fan di lunga data. Un assaggio in tal senso ce lo offre via Twitter Dave Grossman, che ha condiviso una brevissima clip di 10 secondi incentrata su Melee Island e, in particolare, sull'iconico pontile che i fan dello storico capostipite ben ricorderanno, con tanto di Scumm Bar in fondo alla via.

Il filmato chiaramente non mostra nulla di concreto in termini di gameplay, enigmi o interfaccia, ma mostra quanto basta per tenere elevata l'attenzione dei giocatori verso il nuovo Monkey Island, offrendo inoltre un ulteriore assaggio della vesta grafica adottata per il titolo, che ha letteralmente diviso in due la community tra chi apprezza il nuovo stile e chi avrebbe apprezzato il ritorno della pixel-art.

Del resto le lamentele per la grafica di Return to Monkey Island hanno spiazzato la voce di Gubrush, che non si aspettavauna reazione simile da parte dei fan. Tuttavia c'è ancora tantissimo da scoprire del prossimo Monkey Island, che promette di offrire rompicapi lunghi, complessi e ben elaborati come da tradizione del franchise.