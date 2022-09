Return to Monkey Island, tra ironia e gameplay! La nostra intervista a Ron Gilbert

Nella cornice della Gamescom 2022 di Colonia abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con il leggendario Ron Gilbert, che ci ha raccontato alcuni dettagli su storia, ironia e gameplay di Return to Monkey Island.

Nel corso dell'intervista, il mitico "Grumpy Gamer" ha ripercorso la storia dell'avventura di Guybrush Threepwood fornendoci tantissimi spunti di riflessione sull'evoluzione della saga, sull'importanza del suo ritorno e sulle aspettative della community.

Gilbert si è anche soffermato sulla componente ironica e sulla vena umoristica che tratteggia da sempre l'esperienza ludica e narrativa della serie di Monkey Island, per poi entrare nel merito dei contenuti del sequel di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck's Revenge per aiutarci a capire come funzionerà il sistema dei suggerimenti di Return to Monkey Island. Insieme al team di Terrible Toybox, Gilbert ha anche svelato degli interessanti aneddoti sulla genesi del nome (e soprattutto del cognome) di Guybrush Threepwood.

Per tutti gli approfondimenti, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale a firma di Alessandro Bruni con il resoconto della nostra intervista all'esponente di Terrible Toybox e tutti i dettagli su Return to Monkey Island e l'incontro con Ron Gilbert.