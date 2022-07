Return to Monkey Island: le lamentele per la grafica hanno spiazzato la voce di Guybrush

Ron Gilbert e la sua cricca sono rimasti davvero spiazzati dinanzi alle veementi lamentele rivolte allo stile grafico di Return to Monkey Island. A disturbare il creatore del gioco, che si è visto costretto a chiudere le comunicazioni, non sono state le critiche in ogni caso, bensì i ripetuti attacchi verbali alla sua persona.

Nel dibattito sullo stile grafico di Return to Monkey Island si è inserito quest'oggi anche una personalità d'eccezione, Dominic Armato, ossia il doppiatore del protagonista Guybrush Threepwood. L'interprete americano, che presta la sua voce al pirata fin dal 1997, anno d'uscita di The Curse of Monkey Island, proprio non riesce a comprendere le critiche rivolte al nuovo gioco. Nel corso di un'intervista concessa allo youtuber Cressup, ha dichiarato quanto segue: "Mi ha davvero stupito scoprire che ci sono delle persone che non lo gradiscono. Non mi è mai passato per la testa che potesse accadere una cosa del genere. [Lo stile grafico] è unico, distintivo e stilizzato, personalmente lo amo".

Dopo aver tessuto le lodi del progetto al quale ha lavorato, Armato ha chiesto ai diffidenti di "dargli una piccola chance", ricordando che lamentele del genere montarono anche all'epoca dell'uscita di The Curse of Monkey Island, un titolo che con il tempo è stato rivalutato da questo punto di vista. Secondo il doppiatore, in ogni caso, certi limiti non andrebbero mai oltrepassati: "Ovviamente potete criticarlo, ognuno ha le sue opinioni, ma l'odioso abuso non è tollerabile in nessuna circostanza. C'è una differenza tra l'esprimere il proprio parere e cercare di ottenere ciò che si vuole agendo nella maniera più rumorosa e odiosa possibile".

E voi, cosa ne pensate dello stile artistico adottato da Return to Monkey Island? Ricordiamo che la nuova avventura grafica è attesa nel 2022 su PC e Nintendo Switch.