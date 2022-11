Return to Monkey Island, non solo Xbox Game Pass: l'avventura arriva anche su PS5

Il sorprendente annuncio di Return to Monkey Island su Xbox Game Pass da parte di Microsoft spinge i ragazzi di Devolver Digital a confezionare un trailer che conferma l'imminente arrivo dell'avventura grafica di Ron Gilbert anche su PlayStation 5.

A pochi mesi dal debutto su PC e Nintendo Switch, quel combinaguai di Guybrush Threepwood si prepara a sbarcare su console Sony e Microsoft di ultima generazione (e quindi non su PS4 e Xbox One) con una versione che, presumibilmente, vanterà tutte le migliorie grafiche dell'edizione 'maggiore' approdata su Steam il 19 settembre scorso, oltre alle immancabili modifiche all'interfaccia e agli interventi per riadattarne i controlli.

I fan vecchi e nuovi di avventure grafiche che possiedono una console Xbox o PlayStation di ultima generazione potranno perciò immergersi nelle atmosfere dell'ultima odissea piratesca di Terrible Toybox a partire da martedì 8 novembre, con l'arrivo di Return to Monkey Island su PlayStation 5, Xbox Series X/S e nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Game Pass.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al trailer pubblicato da Devolver Digital, ma prima vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Return to Monkey Island, l'ultimo capolavoro di Ron Gilbert.