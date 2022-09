Return to Monkey Island si presenta con un nuovo video di gameplay esteso

Return to Monkey Island, nel bene o nel male, potrebbe non piacere a tutti. L'ultima opera di Ron Gilbert, che si appresta ad arrivare su tutte le piattaforme tra pochi giorni, non è certamente stata esente da feroci critiche sulla grafica.

Return to Monkey Island è ormai in dirittura d'arrivo come esclusiva temporale su Nintendo Switch, giungendo sulle altre piattaforme entro la fine del 2022. Il 19 settembre di quest'anno rappresenterà un grande momento per gli amanti delle iconiche avventure di Guybrush Treepwood, che saprà quasi sicuramente regalare e raccontare una nuova grande storia a tutti noi.

Si tratta di un grande ritorno inaspettato - almeno al momento della sua presentazione in pompa magna - per il racconto che riprenderà le fila di The Secret of Moneky Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge; quella stessa storia narrata da Ron Gilbert nel 1991 riprende dopo lo sviluppo del capitolo creato con la Lucasfilm Games sarà in grado di settare ancora una volta dei nuovi standard per il mondo delle avventure grafiche?

Nel frattempo, sono passati moltissimi anni dallo scontro tra Guybrush ed il temibile LeChuck, dopo l'allontanamento del suo grande amore Elaine Marley. Sarà quindi tempo di ripercorrere vecchie e nuove tappe di una ormai lontana avventura, affrontando nuove insidie e rivisitando vecchi luoghi ormai caduti sotto la guida di un pericoloso governo. Non mancheranno i momenti per esplorare nuovi ed incredibili posti che arricchiranno la nostra esperienza da pirata, affrontando l'ignoto e situazioni alla stregua della difficoltà.

Prima di partire all'arrembaggio, in attesa della sua uscita ufficiale il 19 settembre, potete tuttavia visionare un video sviluppato in esclusiva da IGN su alcune scene di gameplay di Return to Monkey Island.