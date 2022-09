Return to Monkey Island: da quando si può giocare? Orario di sblocco in Italia

Manca ormai poco all'attesissimo ritorno di Guybrush Threepwood con Return to Monkey Island. L'avventura grafica di Ron Gilbert è prevista al lancio quest'oggi lunedì 19 settembre: eccovi perciò tutte le indicazioni sull'orario di sblocco del gioco in Italia.

Il sequel di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck's Revenge promette di riprendere il discorso lasciato in sospeso dalle due odissee piratesche del 1990 e del '91, con un'avventura piratesca intrisa dell'umorismo che caratterizza da sempre le opere interattive firmate da Gilbert.

Chi attende con ansia di riabbracciare Guybrush sarà perciò felice di sapere che l'uscita di Return to Monkey Island è ormai imminente: chi ha già installato il gioco su PC deve infatti attendere solo fino alle ore 17:00 italiane di oggi, 19 settembre, per poter dare inizio alla propria avventura.

I patiti del genere che hanno acquistato e preinstallato il gioco su Nintendo Switch, invece, dovranno armarsi di pazienza: stando a quanto descritto dalla scheda eShop della nuova odissea piratesca di Terrible Toybox, lo sblocco della versione Switch di Return to Monkey Island risulta essere programmato per le ore 18:00.

A questo punto non ci resta che attendere l'arrivo di Guybrush Threepwood su PC e Nintendo Switch; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del riassunto dei primi due giochi aspettando Return to Monkey Island.