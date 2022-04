Return to Monkey Island è realtà! Ron Gilbert svela l'avventura grafica

Devolver Digital e Lucasfilm Games alzano ufficialmente il sipario su Return to Monkey Island, l'avventura grafica che sancirà il ritorno di questa iconica IP. Al timone del progetto ci sarà ovviamente Ron Gilbert insieme ai suoi studi Terrible Toybox.

L'attesissimo sequel di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck's Revenge riprenderà il filo del discorso lasciato in sospeso dalle due indimenticabili avventure piratesche del 1990 e del '91. L'annuncio di Return to Monkey Island viene celebrato da un video teaser che, pur senza svelare dettagli sulla trama o sul gameplay, ci permette comunque di apprezzare quello che, con ogni probabilità, sarà il tenore grafico dell'opera.

Il filmato confezionato da Devolver Digital e Lucasfilm Games, oltretutto, non fornisce indicazioni sulle piattaforme di destinazione ma si limita a fissare la finestra di commercializzazione di Return to Monkey Island per un generico "2022".

Dalle pagine del sito ufficiale, però, apprendiamo che il titolo vanterà la partecipazione dello scrittore Dave Grossman, dei musicisti Michael Land, Peter McConnel e Clint Bajakian e, infine, del doppiatore Dominic Armato nel ruolo di Guybrush Threepwood.