Return to Monkey Island, i requisiti PC: potrete giocarlo con una GPU di 10 anni fa

Con l'imminente esordio di Return to Monkey Island si avvicina sempre più il momento di tornare a vestire i panni dell'intrepido Guybrush Threepwood. Ma quali sono i requisiti di sistema minimi per chi ha intenzione di avventurarsi nel nuovo viaggio piratesco ideato da Ron Gilbert?

Come rivelano le informazioni apparse sulla pagina Steam del gioco, Return to Monkey Island richiede dei requisiti minimi alquanto abbordabili, e difficilmente il vostro PC andrà in difficoltà se deciderete di giocare il punta e clicca di Terrible Toybox e Devolver Digital.

Potrete infatti utilizzare una AMD Radeon HD 7750, una scheda grafica da 1 GB del 2012. In alternativa, gli sviluppatori consigliano una GeForce GT 640, distribuita a partire dallo stesso anno ed equipaggiata con 1 giga di VRAM in più. Non è affatto da escludere che potrete giocare a Return to Monkey Island anche se sprovvisti di una scheda video dedicata.

La vostra configurazione necessiterà poi di 8 GB di RAM e una CPU alla pari con AMD FX-4300 o Intel Core i3-3240, oltre che un sistema operativo Windows 10 64-bit. Anche il download di Return to Monkey Island Steam richiederà solo 4 GB sul vostro SSD o disco rigido, quindi fare spazio al punta e clicca non dovrebbe essere un problema insormontabile.

In attesa del debutto fissato al 19 settembre su PC e Nintendo Switch, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Return to Monkey Island per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Rob Gilbert.