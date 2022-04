Return to Monkey Island: Ron Gilbert parla di gameplay e stile grafico

Dopo aver dato uno sguardo ad una nuova galleria di immagini di Return to Monkey Island, ecco che Ron Gilbert, il papà della storica serie punta e clicca torna a raccontarci qualche particolare riguardante il nuovo capitolo delle mirabolanti imprese di Guybrush Threepwood.

Gilbert ha spiegato che Return to Monkey Island rimarrà fedele al concept originale e sarà a tutti gli effetti un punta e clicca. L'intento del creatore è quello di catturare l'essenza del genere e valorizzarlo, evitando che il gioco passi come una semplice operazione nostalgia.

"Nel suo profondo, questa è ancora un'avventura punta e clicca. Non è uno sparatutto in prima persona. Non è un gioco di corse di kart. È un'avventura punta e clicca. E quindi si tratta di comprendere, o anche decostruire il genere punta e clicca e dire: "Beh, cosa significa veramente? Cosa c'è di veramente divertente nei giochi punta e clicca?" E assicurarci che lo mettiamo davvero in evidenza, evitando che passi solo come un mucchio di cose nostalgiche". Come specificato dal co-writer Dave Grossma, tutti gli elementi dovranno essere funzionali tanto per il gameplay quanto per la narrativa, pertanto gli aspetti che non svolgevano questo compito nei precedenti capitoli sono stati ripensati e rielaborati.

Come avrete notato dal trailer di annuncio e dalle immagini pubblicate ad oggi, Return to Monkey Island non sarà un gioco in pixel art come i primi due episodi della serie e Timbleweed Park, precedente lavoro diretto da Gilbert.

"La direzione artistica che vedete nel trailer è abbastanza rappresentativa di ciò che sarà nel gioco finale, quindi non è pixel art. È stata una discussione che io e Dave abbiamo avuto all'inizio: "Dovrebbe essere o no in pixel art?" Alla fine, abbiamo pensato che avremmo avuto molta più libertà e flessibilità non rendendolo un gioco pixel art. Penso che le persone saranno molto contente dello stile artistico una volta che lo vedranno in movimento e con le animazioni. Abbiamo un incredibile gruppo di animatori nel progetto, ed è davvero bello quando inizi a vedere tutto ciò che si muove nel gioco".

Distribuito da Devolver Digital, Return to Monkey Island arriverà su PC entro quest'anno.