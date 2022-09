Return to Monkey Island, sorpresa: c'è anche Neil Druckmann nell'avventura grafica!

E se vi dicessimo che Neil Druckmann ha 'contribuito' allo sviluppo di Return to Monkey Island? Forse non ci credereste, eppure è lo stesso papà di The Last of Us a confermarlo con un post sui social che mostra il cameo a lui dedicato nella nuova, straordinaria avventura grafica firmata da Ron Gilbert.

Nel messaggio condiviso da Druckmann, l'esponente di Naughty Dog mostra il personaggio secondario da lui interpretato per poi esprimere i suoi più sentiti ringraziamenti a Ron "Grumpy Gamer" Gilbert e a tutti gli sviluppatori, dirigenti e autori di Terrible Toybox e Lucasfilm Games che hanno esaudito questo suo desiderio.

A giudicare da quanto sostenuto dai giornalisti di Eurogamer.net, Neil Druckmann non si sarebbe limitato a interpretare il PNG che potete ammirare in calce alla notizia avrebbe persino prestato la sua voce al personaggio in questione.

Mentre aspettiamo di ricevere un chiarimento da parte dello stesso Druckmann o dal team di Terrible Toybox, o meglio ancora di ammirare in video il frangente dell'avventura che vede per protagonista lo stesso autore di Naughty Dog, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Return to Monkey Island a firma di Cristina Bona, con tutte le analisi sul comparto artistico, sulla bontà della trama e sul gameplay dell'ultimo capolavoro di Ron Gilbert appena approdato su PC e Nintendo Switch.