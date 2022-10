Return to Monkey Island e Splatoon 3: cosa ne pensa EDGE?

La nota rivista britannica EDGE torna in scena con il numero 377, che contiene al suo interno le recensioni di alcuni dei giochi più importanti di settembre 2022, Return to Monkey Island e Splatoon 3 in particolare. E come al solito le valutazioni assegnate dalla testata potrebbero far discutere.

Sia il ritorno di Guybrush Threepwood che il terzo capitolo della serie splattatutto di Nintendo si portano a casa un 7 come verdetto: una valutazione in ogni caso positiva seppur magari non eccezionale, in entrambi i casi comunque inferiore alle numerose ottime recensioni internazionali che hanno premiato i due giochi (come ad esempio la nostra recensione di Return to Monkey Island, premiato con un 9). Di seguito ecco tutti i voti assegnati dall'ultimo numero della rivista:

Splatoon 3 - 7

Roadwarden - 9

Steelrising - 5

Metal Hellsinger - 7

Return to Monkey Island - 7

The Case of the Golden Idol - 8

Sunday Gold - 6

The Excavation of Hob's Barrow - 7

Wayward Strand - 7

Riley & Rochelle - 6

Solo una bocciatura a questo giro, toccata a Steelrising, mentre spicca la valutazione di Roadwarden, RPG indie isometrico realizzato in pixel art. Cosa ne pensate delle ultime valutazioni di EDGE?

In ogni caso l'ultimo gioco di Ron Gilbert ha comunque riscosso successo: nel periodo del lancio Return to Monkey Island è arrivato primo nelle vendite Steam, registrando nel mentre tante recensioni positive sia per la versione PC che per l'edizione Nintendo Switch.