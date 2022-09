Return to Monkey Island primo su Steam, recensioni positive su PC e Switch

Return to Monkey Island di Ron Gilbert è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, il gioco ha debuttato al primo posto della classifica di vendite software di Steam (escludendo Steam Deck, che mantiene la prima posizione assoluta) e può contare su recensioni positive su PC e Nintendo Switch.

Nel momento in cui scriviamo, Return to Monkey Island è il gioco più venduto su Steam seguito da Cyberpunk 2077, Call of Duty Modern Warfare II e FIFA 23. Il ritorno della celebre serie di Ron Gilbert ha ottenuto anche recensioni positive sulle principali testate internazionali, nel momento in cui scriviamo la versione PC ha un Metascore di 88/100 su Metacritic mentre quella per Nintendo Switch ha una media voti di 84/100.

Tra le testate che si sono espresse positivamente sul nuovo Monkey Island citiamo The Independent, GamePro Germany, JeuxVideo, PC Games, Atomix, GamesHub, IGN USA, GameSpot, Press Start e Checkpoint Gaming.

In generale Return to Monkey Island sembra aver fatto centro, riportando la serie agli antichi splendore dopo qualche anno di appannamento e direzione creativa non sempre all'altezza del nome. Ron Gilbert è tornato al timone della sua creatura e apparentemente sembra prospettarsi un futuro roseo per la saga. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Return to Monkey Island.