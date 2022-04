Return to Monkey Island torna a mostrarsi in nuove immagini

Se siete tra gli innumerevoli giocatori che qualche giorno fa hanno gioito all'inaspettato annuncio di Return to Monkey Island, sappiate che questa sera avete una nuova ragione per essere felici, visto che sono state pubblicate nuove immagini dell'avventura grafica.

Nel corso delle ultime ore, infatti, sulle pagine di The Verge è apparsa una lunga intervista a Ron Gilbert, creatore della serie e artefice del suo ritorno. Oltre a svelare tanti dettagli e retroscena interessanti sul progetto che riporterà sui nostri PC uno dei brand più popolari del mondo videoludico, l'articolo del portale che si occupa di intrattenimento sta facendo il giro dei social per un motivo molto semplice: le immagini. Sparsi in giro per la pagina relativa all'intervista troviamo ben sei screenshot che ci permettono di dare un primo sguardo alle colorate ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova avventura, consentendoci inoltre di farci un'idea di quello che sarà lo stile grafico.

In attesa di saperne molto di più sul gioco in arrivo su PC entro la fine dell'anno grazie anche a Devolver Digital che si occuperà della distribuzione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la storia del pirata Guybrush Threepwood, così da farvi trovare preparati al lancio di Return to Monkey Island.