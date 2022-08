Return to Monkey Island è tradotto in italiano oppure no?

Return to Monkey Island segna il ritorno dell'iconica serie dopo una lunga assenza. I fan delle avventure grafiche (a tal proposito ecco nel dettaglio che tipo di gioco è Return to Monkey Island) fremono dalla voglia di vestire nuovamente i panni di Guybrush Threepwood, in un'avventura fedele alle atmosfere dei giochi originali.

Considerato che dialoghi, rompicapi e narrativa hanno sempre rivestito un ruolo di primo piano all'interno della serie, tanti giocatori potrebbero chiedersi se la nuova opera di Ron Gilbert sarà localizzato in italiano, così da poter comprendere appieno l'evolversi della vicenda e tutto ciò che succede su schermo. Return to Monkey Island avrà dunque l'italiano? La risposta è affermativa: il gioco avrà testi ed interfaccia interamente tradotti nella nostra lingua, come confermato dalla pagina Steam ufficiale del gioco (e sarà così anche per la versione Nintendo Switch).

Unica eccezione il parlato: i personaggi saranno infatti doppiati esclusivamente in inglese, nessun'altra lingua è infatti prevista in termini di voci. L'italiano sarà dunque presente solo in forma testuale, comunque quanto basta per godersi al 100% la nuova avventura grafica.

Ricordiamo a tal proposito che Return to Monkey Island uscirà il 19 settembre 2022 su PC e Switch, come confermato in occasione della Opening Night Live della GamesCom 2022.