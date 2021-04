Returnal: 11 cose da sapere sull'esclusiva PS5 nel nuovo filmato

Returnal è la nuova esclusiva PlayStation 5 che si appresta a far contenti tutti i possessori della console next-gen Sony in cerca di una nuova frenetica avventura in salsa Sci-Fi. Il nuovo filmato pubblicato sul canale di PlayStation Access ci consente di fare un veloce riassunto di tutte le caratteristiche principali della produzione.

Il video, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, elenca gli 11 punti chiave su cui si basa l'action game, nel mentre torna a mostrarci alcune scorci di spettacolare gameplay. Possiamo dunque fare un recap completo, partendo da un approfondimento su Housemarque e sui vecchi titoli pubblicati dalla software house di Sony, per poi passare alle caratteristiche vere e proprie di Returnal, tra cui il combat system, l'ambientazione, la possibilità di tornare in vita della protagonista Selene, i vari biomi in cui sarà suddiviso il pianeta alieno che visiteremo, la riproposizione di meccaniche 2D in un contesto 3D, e molto altro ancora.

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Returnal sarà disponibile su PlayStation 5 il 30 aprile. L'ultimo trailer del gioco ha svelato tanti nuovi dettagli sui nemici che affronteremo. Quanto attendete la nuova esclusiva targata Sony? Prima di immergervi nella nuova avventura confezionata da Housemarque, vi raccomandiamo la lettura della nostra Anteprima di Returnal.