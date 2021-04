Returnal: 4 ore di gameplay per la nuova esclusiva PlayStation 5

Ci siamo, tutto è pronto per il debutto di Returnal, l'attesa esclusiva PlayStation 5 firmata Housemarque, già autori di apprezzati titoli come Resogun e Matterfall. Da domani 30 aprile il TPS Roguelike sarà disponibile sia nei negozi fisici che sul PlayStation Store.

In occasione del debutto, la redazione di Everyeye ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo ostile e pericoloso di Returnal, che si distingue non solo per elevati ritmi di gioco ma anche per una difficoltà che promette di mettere alla prova le abilità dei giocatori, che non dovranno tralasciare nulla e prepararsi alle ripetuti morti della protagonista Selene, che resusciterà ogni volta a causa di un loop temporale e che dovrà trovare le forze e il coraggio necessario per sfuggire alle brutali insidie del pianeta Atropos popolare da misteriose creature extraterrestri.

Se siete curiosi di scoprire di più sulle meccaniche di gioco, le sue difficoltà e le sue atmosfere, seguite con noi queste prime ore di gioco e, nel frattempo, ricordatevi di seguire il nostro canale Youtube Everyeye on Demand per restare aggiornati su Returnal e su tutte le produzioni attualmente più in voga. Potete anche leggere la nostra recensione di Returnal per PS5 e scoprirne così ulteriori dettagli. Nonostante non sia ancora ufficialmente disponibile, è già disponibile la prima grossa patch per Returnal, che migliorerà ulteriormente le prestazioni del gioco sin dal Day One.