Returnal: gli abomini alieni di Atropos nel nuovo video gameplay giapponese

I curatori del canale YouTube di PlayStation Japan hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Returnal che si focalizza sul sistema di combattimento e sulla varietà di creature da affrontare nella prossima, ambiziosa esclusiva PS5 firmata dagli autori di Housemarqe.

Parallelo e complementare allo Story Trailer di Returnal confezionato a metà marzo dagli sviluppatori finlandesi, l'ultimo filmato ci offre una visione d'insieme delle attività da svolgere e delle sfide da affrontare indossando la tuta spaziale di Selene.

Nei panni di questa astronauta, il nostro compito sarà quello di aiutarla a spezzare il loop temporale di morte e incubi in cui verrà catapultata dopo essere precipitata sul mondo alieno Atropos. Nelle intenzioni degli sviluppatori di Resogun e Alienation, l'approccio narrativo adottato si concretizzerà in un'esperienza al cardiopalma, con tante sorprese da scoprire e intense battaglie da combattere contro schiere di mostri non particolarmente amichevoli.

Nel titolo troverà spazio anche una modalità multiplayer asincrona in stile Dark Souls, un'aggiunta che promette di elevare il tasso di divertimento offerto e l'imprevedibilità del gameplay. A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo trailer giapponese di Returnal, ma prima vi ricordiamo che lo sparatutto sci-fi di Housemarque sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 5 dal 30 aprile.