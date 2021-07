Returnal si aggiorna: la patch 1.4.1 interviene anche sulla corruzione dei salvataggi

A circa due settimane di distanza dall'update 1.4 di Returnal, il team di Housemarque rende disponibile su PlayStation 5 la patch 1.4.1 per il roguelike dalle atmosfere sci-fi.

L'aggiornamento, specifica la software house, potrà essere installato a partire dalle ore 11:00 di oggi, lunedì 5 luglio. Nel comunicare l'orario di debutto, il team finlandese ricorda ai giocatori che, nel caso in cui si sia scelto di abilitare gli update automatici su PS5, Returnal chiuderà di default qualunque partita in corso per aggiornarsi, anche con la console in modalità riposo.

Sul fronte dei contenuti della patch 1.4.1, Housemarque è intervenuta sull'avventura di Selene con alcuni fix. Tra questi ultimi spicca in particolare una modifica volta ad evitare la corruzione dei salvataggi verificatasi in alcune circoscritte circostanze. Diversi interventi hanno poi riguardato le Sfide Giornaliere, risolvendo alcune problematiche legate al completamento delle missioni nell'area di Fractured Wastes e allo spawn delle ricompense. Inoltre, in seguito all'installazione dell'aggiornamento, sarà possibile sbloccare i Trofei "Atropian Survival", "Welcome Home", e "Sins of the Mother" rigiocando all'Atto 3 di Returnal.



Con il talentuoso team finlandese ormai ufficialmente parte dei PlayStation Studios, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale dedicato alla storia e ai giochi di Housemarque.