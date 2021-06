Returnal: la patch 1.4.0 bilancia la difficoltà e risolve i bug del Trofeo di Platino

Attraverso l'update 1.4.0 di Returnal, il team di Housemarque promette di compiere degli interventi ad ampio spettro che comprendono, ad esempio, la chiusura dei bug e la risoluzione dei problemi segnalati dai giocatori nell'acquisizione del Trofeo di Platino.

L'aggiornamento in questione sarà disponibile a partire da martedì 14 giugno. Sfogliando le note della patch 1.4.0 di Returnal appena pubblicate dalla software house finlandese, ci si accorge dell'impegno profuso dagli autori di Housemarque nel chiudere le falle riscontrate dagli emuli dell'astronauta Selene nelle fasi più avanzate dell'avventura sci-fi.

Molti degli interventi compiuti dagli sviluppatori europei riguardano infatti la progressione delle attività da dover completare per raggiungere il Trofeo di Platino, ad esempio con l'acquisizione "in maniera retroattiva" dei Trofei non sbloccati per errore nonostante la conclusione delle attività richieste dal gioco.

La software house finlandese specifica inoltre di essere intervenuta per risolvere i problemi emersi nella gestione dell'interfaccia e apportare delle migliorie al comparto audio. Non meno importanti sono poi le attività svolte da Housemarque per bilanciare il gameplay, chiudere i bug emersi nella gestione di oggetti e potenziamenti e, soprattutto, riequilibrare i livelli di difficoltà in tutti i biomi di Returnal. A tal proposito, vi invitiamo a recuperare la nostra guida con i trucchi per sopravvivere in Returnal.