Returnal: approfondiamo la trama della nuova esclusiva Sci-Fi per PS5

Returnal è un progetto pienamente riuscito dal punto di vista ludico, ma la trama ha saputo allo stesso modo appassionare coloro che si sono tuffati nella nuova avventura fantascientifica confezionata dagli sviluppatori finlandesi di Housemarque.

Gli interessanti spunti offerti dalla trama complessa e misteriosa di Returnal ci hanno spinti a dedicare una lunga live dedicata alla storia dell'esclusiva per PlayStation 5. In compagnia di Francesco Fossetti e Marco Mottura avete dunque l'occasione di approfondire la storia di Selene, conoscere da vicino la natura degli orrori a cui la nostra protagonista va incontro durante il suo tortuoso percorso, e indagare in generale sull'impianto narrativo alla base di Returnal. Attenzione però: il video parla senza alcuna limitazione di ciò che avviene durante l'esperienza di gioco, e potreste dunque incappare in qualche spoiler.

E voi cosa ne pensate della trama di Returnal? Il nuovo roguelike Sci-Fi di Housemarque ha saputo coinvolgervi con la sua storia e con la sua ambientazione aliena ispirata, tra gli altri, alle opere di H.P. Lovecraft? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Intanto Housemarque ha confermato di star lavorando a nuovi contenuti dedicati a Returnal: che la software house stia pensando a delle espansioni? Nell'attesa di scoprire di più al riguardo, il team si è detto alla costante ricerca di nuove soluzioni per il problema dei salvataggi.