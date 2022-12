Returnal arriva su PC: l'esclusiva PS5 ritorna ai The Game Awards

I numerosi indizi relativi ad un imminente annuncio di una versione PC di Returnal trovano infine conferma ufficiale in occasione dei The Game Awards 2022.

Con un trailer dedicato - che potete visionare in apertura a questa news - il team di sviluppo dell'apprezzato roguelike promette un ritorno in scena dell'epopea di Selene. Esordito in origine in esclusiva su PlayStation 5, Returnal troverà spazio anche nel catalogo PC, con pubblicazione attesa sui lidi di Steam. Per il momento, manca una data di lancio precisa per il porting, che tuttavia non dovrebbe tardare eccessivamente. Confermato come "presto in arrivo" sulla nuova piattaforma, l'opera di Housemarque potrebbe dunque approdare su PC entro pochi mesi.



In attesa di maggiori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della versione PC di Returnal, ricordiamo che il gioco aveva ricevuto numerosi premi in occasione del debutto su PlayStation 5. In seguito al successo ottenuto dalla produzione, Sony aveva inoltre annunciato l'avvenuta acquisizione del team di Housemarque, ora parte della scuderia dei PlayStation Studios.