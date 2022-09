Returnal arriva su PC: Housemarque non si nasconde e ne parla alla GDC

Nel corso del keynote tenuto da Housemarque durante la GDC 2022, gli sviluppatori finlandesi si sono riallacciati ai rumor dell'arrivo di Returnal su PC per dare una bella notizia a tutti i PC gamer appassionati di sparatutto roguelike.

Nella cornice dell'ultima edizione della Game Developers Conference, Risto Jankkila e Sharman Jagadeesan di Housemarque hanno confermato, seppur indirettamente, di essere al lavoro sulla versione PC di Returnal mostrandone delle scene tratte dalla versione debug. Il team europeo ha poi colto occasione per svelare alcuni dettagli inediti sul complesso sistema particellare che caratterizza l'attuale esclusiva PlayStation 5.

Nel panel organizzato da Housemarque, gli esponenti della sussidiaria finlandese dei PlayStation Studios hanno discusso dei prodigi della grafica e degli effetti VFX di Returnal, offrendo ai colleghi in sala alcune dritte per raggiungere i medesimi risultati senza impattare eccessivamente sulle prestazioni. Qualora foste interessati, in cima alla notizia trovate il video con la registrazione completa del panel tenuto da Jankkila e Jagadeesan di Housemarque.

Per un ulteriore approfondimento sul gameplay, sulla storia e sui contenuti dell'ultimo sparatutto sci-fi firmato da Housemarque, vi invitiamo a leggere la nostra recensione sull'orrore cosmico e spietato di Returnal.