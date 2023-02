Returnal arriva su PC: quanto pesa la versione Steam?

Dopo un periodo di esclusività per PlayStation 5 durato per quasi due anni, Returnal, il sorprendete roguelike Sci-Fi firmato da Housemarque, si prepara al suo debutto ufficiale su PC.

A ormai poche ore dalla sua effettiva disponibilità, scopriamo quanto pesa il download della versione PC dell'action game. Come riportato dal solito PlayStation Game Size tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, Returnal pesa 52.9GB su Steam. Si tratta di una cifra inferiore rispetto alla controparte per PlayStation 5, che invece richiede 66.5GB di spazio libero sulla console Sony.

Nella sua edizione PC, Returnal supporta NVIDIA DLSS e AMD FSR, e presenta anche la piena compatibilità con NVIDIA NIS e i suoi miglioramenti prestazionali, utili a chi non dovesse disporre delle componenti hardware necessarie per sfruttare i sistemi di upscaling basati su intelligenza artificiale. Alle ombre ray-tracing dell'edizione PS5 si aggiungono poi i riflessi gestiti in Ray Tracing, oltre al supporto alle risoluzioni Ultrawide e Super Ultrawide, al Dolby Atmos e alle soluzioni audio surround 5.1 e 7.1. Confermata anche la compatibilità con l'audio 3D e con mouse e tastiera, con tanto di possibilità di rimappare i comandi di gioco. Purtroppo, non sarà invece disponibile il cross-play con PlayStation 5.

In preparazione del vostro viaggio nei panni di Selene, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Returnal per un approfondimento completo sul titolo di Housemarque.