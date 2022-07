Returnal sta per arrivare su PC? Avvistamenti sospetti sul database di Steam

Come ben ricorderete, qualche tempo fa è stato avvistato un misterioso gioco chiamato Oregon sul database di Steam, il quale sembra avere a che fare proprio con la versione PC di Returnal. Dopo un periodo di silenzio, qualcosa ha iniziato a muoversi e in molti sono convinti che l'annuncio sia imminente.

Stando alle testimonianze di quei videogiocatori che stanno tenendo d'occhio ogni singolo movimento del gioco sul database del client Valve, non solo starebbero arrivando nuove build quotidianamente, ma pare che di recente siano anche state aggiunte le localizzazioni relative a ben 19 lingue diverse. Per chi avesse qualche dubbio sulla reale natura del gioco, tra le stringhe legate alle traduzioni sono anche stati individuati termini come Atropos, Torre di Sisifo, Helios e altri che rimandano senza particolari dubbi al titolo Housemarque.

Se consideriamo anche l'inclusione di Returnal nell'ormai celebre leak di Nvidia GeForce Now, è facile immaginare che il reveal del gioco in versione PC non sia troppo lontano e non escludiamo che Sony sia pronta ad annunciarlo nel chiacchierato State of Play di agosto 2022.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered è in dirittura d'arrivo su PC e la sua uscita è fissata proprio al prossimo mese.