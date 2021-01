Returnal in arrivo su PS5, tra orrore e tentacoli: tutti i dettagli sull'esclusiva in video!

Si avvicina la finestra di lancio di Returnal, nuova produzione di Housemarque ed interessante esclusiva assicurata da Sony al catalogo della propria console di nuova generazione.

I tentacoli e l'orrore della produzione sono infatti pronti ad insinuarsi nelle case dei videogiocatori a partire dal prossimo 18 marzo 2021. Con l'approssimarsi del debutto del titolo, gli sviluppatori hanno deciso di alzare progressivamente il sipario su ciò che il pubblico si troverà ad affrontare nei panni di Selene, esploratrice spaziale intrappolata in un loop di morte e incubo. Tra le fonti di ispirazione di Retunal, Housemarque ha citato tanto David Lynch, visionario regista autore di Dune, quanto l'immaginario dell'horror cosmico, legato indissolubilmente alle opere di H.P. Lovecraft.



Ma il team si è espresso anche su molti altri aspetti del gioco, come dinamiche di gameplay, trama e armi disponibili. In seguito anche alla pubblicazione di un nuovo trailer in italiano di Returnal, la Redazione di Everyeye ha deciso di fare il punto sul titolo in arrivo su PlayStation 5 alla vigilia della primavera. Per riassumere in maniera efficace ogni informazione disponibile, la disamina del nostro Marco Mottura prende forma in formato video. Come fa tradizione, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.