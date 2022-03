Returnal Ascension è disponibile su PS5: Housemarque illustra le novità dell'update gratis

Il Game Director di Housemarque, Harry Krueger, descrive in video le novità di Returnal Ascension, l'atteso update gratuito che porta in dote nello sparatutto sci-fi in esclusiva PS5 diversi contenuti inediti come la co-op a due e la Torre di Sisifo.

La finestra che Krueger apre sulla dimensione futuristica di Atropo risponde alla domanda che il team di Housemarque si è posto prima di dare forma ad Ascension: "Come possiamo introdurre la co-op in un'esperienza intenzionalmente surreale e solitaria, oltre che accuratamente bilanciata per poter essere fruita da un singolo giocatore?".

A questo importante quesito, lo sviluppatore capo della sussidiaria dei PlayStation Studios risponde con una sola parola: Cronosi! Una volta installato l'update Ascension, infatti, i giocatori di Returnal potranno interagire con le sfere di Cronosi apparse in ciascun bioma del mondo alieno di Atropo e utilizzarle per 'richiamare in servizio' un altro ricognitore ASTRA.

L'esperienza multiplayer da vivere nei panni di Selene e di questi nuovi personaggi secondari offrirà vantaggi a entrambi: gli emuli dell'astronauta protagonista riceveranno supporto per progredire nelle fasi più difficili della campagna principale, mentre i ricognitori ASTRA potranno incrementare il proprio Grado Esploratore, i tratti delle armi sbloccate e la Banca Dati. Per incentivare l'esplorazione dei livelli in cooperativa, Housemarque ha desistito dall'idea originaria di collocare le Cronosi a ridosso delle sfide con i boss e ha deciso, invece, di piazzare ciascuno di questi criptici artefatti spazio-temporali all'ingresso di ciascun bioma.

In aggiunta alla cooperativa, Returnal Ascension porta in dote anche la Torre di Sisifo, un'attività endgame a cui accedere solo dopo aver sbloccato il Rampino Icariano: all'ingresso nella Torre, Selene deve scalare i venti piani di cui si compone l'arcologia extraterrestre di Sisifo e superare sfide sempre più difficili. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un video gameplay sulla Torre di Sisifo di Returnal Ascension.