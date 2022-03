Returnal Ascension per PS5: come accedere alla Torre di Sisifo

Housemarque ha da poco pubblicato l'aggiornamento Ascension per Returnal. Oltre alla possibilità di affrontare l'avventura in co-op, è stata anche introdotta la Torre di Sisifo, una modalità extra in cui Selene è chiamata a proseguire in una corsa infinita e sempre più complessa, con nuovi dettagli di trama da scoprire.

Anzitutto, per sbloccare la Torre è necessario ottenere prima il Rampino Icariano, lo strumento utile a scalare le parti più alte di Atropos. Questo perché la zona interessata si trova immediatamente a destra del luogo dello schianto, ed è accessibile solamente per via dell'accessorio appena citato. Raggiunta questa posizionate, vi troverete di fronte ad un teletrasporto che vi porterà direttamente al luogo da dove cominciare la vostra scalata.



La Torre di Sisifo è un dungeon infinito dove le stanze saranno di volta in volta più difficili da completare: Housemarque ha inoltre aggiunto qualche nuova informazione di lore tramite dei letti di ospedale che saltuariamente compariranno nelle safe room tra un combattimento e l'altro; interagite con essi per accedere a particolari eventi di storia.

Siete alla ricerca di altre info sull'aggiornamento? Ecco tutte le novità di Returnal Ascension. A portata di click invece un lungo video gameplay di Returnal sulla Torre di Sisifo.