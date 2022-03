Returnal Ascension: un lungo video gameplay in 4K ci mostra la Torre di Sisifo

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato a sorpresa un nuovo filmato di gameplay dedicato ad Ascension, l'aggiornamento gratuito di Returnal in arrivo tra qualche giorno e grazie al quale verranno introdotti contenuti inediti nel roguelike di Housemarque.

Il filmato in questione, disponibile anche a risoluzione 4K sul canale ufficiale YouTube di PlayStation, ci permette di osservare in movimento la modalità di gioco intitolata Torre di Sisifo per quasi 20 minuti. Per chi non sapesse di cosa si tratta, la Torre di Sisifo è una sfida particolarmente ardua e composta da arene di difficoltà crescente che metteranno a dura prova l'abilità dei giocatori. Com'è possibile vedere nella schermata di gioco, è costantemente presente un indicatore che segnala il numero di piani superati da Selene e il punteggio raggiunto: diamo quindi per scontato che i partecipanti alla modalità Torre di Sisifo potranno registrare i propri risultati in un'apposita classifica e provare a scalarne le posizioni arrivando sempre più in alto.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che tra le altre novità dell'update, previsto per il prossimo martedì 22 marzo 2022 su PlayStation 5, vi è anche la modalità cooperativa online.

Sapevate che per Shuhei Yoshida, Returnal è il miglior gioco dell'anno scorso?