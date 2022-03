Returnal Ascensione: Cooperativa e Torre di Sisifo nel video dello State of Play!

Approfittando della ghiotta vetrina mediatica offerta dallo State of Play del 9 marzo, i ragazzi di Housemarque annunciano ufficialmente Returnal Ascensione, un importante aggiornamento gratuito che porterà in dote numerose aggiunte al roguelike in esclusiva su PlayStation 5.

In Ascensione, il nostro scopo sarà quello di aiutare Selene a sfuggire al ciclo infinito di morti e rinascite in cui è piombata dopo aver raggiunto l'inferno alieno di Atropo. Ascensione introdurrà infatti la Modalità Cooperativa, una funzione che permetterà agli utenti di condividere il proprio viaggio attraverso il mutevole Atropo con un altro giocatore.

L'aggiornamento "Ascensione" che porterà Returnal alla versione 3.0 comprenderà anche la Torre di Sisifo, un'esperienza inedita a cui accedere solo dopo aver sbloccato il Rampino Icariano: una volta giunti alla Torre, gli emuli di Selene dovranno scalare i venti piani di cui è composta l'arcologia aliena di Sisifo e superare sfide sempre più difficili.

L'abbattimento dei nemici presenti su ogni piano darà accesso ai livelli successivi, in un crescendo di emozioni che ricalcherà l'esperienza singleplayer di Returnal per elevarla ad attività endgame da vivere sia in solitaria che in cooperativa. Il lancio di Returnal Ascensione è previsto per martedì 22 marzo su PlayStation 5. Date un'occhiata al video di annuncio dello State of Play e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo update e delle aggiunte che porterà in dote all'esperienza sci-fi dello sparatutto roguelike di Housemarque.