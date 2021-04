Returnal: un assaggio della colonna sonora della nuova esclusiva PS5

A poche settimane dal lancio di Returnal (fissato per il prossimo 7 maggio), il PlayStation Blog ha intervistato Bobby Krlic, l'autore della colonna sonora della nuova esclusiva PS5 sviluppata da Housemarque, e ci ha dato un assaggio delle sonorità che accompagneranno il viaggio di Selene.

Per Returnal, Krlic - anche conosciuto con il nome d'arte The Haxan Cloak - ha creato "un panorama sonoro inquietante e intriso di ostilità", che funge da accompagnamento perfetto per il viaggio dell'esploratrice ASTRA sul letale pianeta di Atropo. La colonna sonora di Returnal verrà messa a disposizione assieme al gioco nell’edizione Digital Deluxe (89,99 euro), per poi essere pubblicata anche sulle principali piattaforme di streaming il 7 maggio. L’album non includerà solamente la colonna sonora di Returnal, ma anche un set di tracce mixate da Krlic appositamente per questo formato. Nell'attesa, potete già ascoltare uno dei brani, intitolato Crash, nel player di Spotify allegato in calce a questa notizia, oppure sul vostro servizio di streaming musicale preferito.

Il compositore possiede già una discreta esperienza sia in campo cinematografico, sia in quello videoludico. Ha scritto le colonne sonore per il film horror Midsommar, per la serie televisiva The Alienist e pure per Red Dead Redemption 2, tra le altre. A tal proposito, nel corso dell'intervista rilasciata al PlayStation Blog, ha parlato delle sfide aggiuntive che devono essere affrontate durante la scrittura degli accompagnamenti musicali nei videogiochi, dove i tempi non sono prestabiliti, bensì dettati dal ritmo dei giocatori: "Per certi versi è una sfida aggiuntiva. Ma d’altra parte è anche uno degli aspetti che ho più amato nel corso di questo lavoro: la necessità di attingere alle emozioni provando a svilupparle in vari modi. Per esempio, si può provare a prolungare una traccia, oppure lasciarla in sospeso a lungo, visto che il giocatore ha la possibilità di vivere una sequenza per tutto il tempo che desidera. Quindi la sfida diventa restare in un determinato momento musicale o trovare il modo di fermarlo. Inoltre, è necessario che ogni passaggio sia fluido, e che l’esperienza resti coinvolgente ed emozionante. Quindi la chiave è cercare di attingere all’emozione dominante di ogni momento, per poi esaminarla e cercare di renderla qualcosa di dinamico. È questo l’aspetto del lavoro che preferisco".

Returnal verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 5 il 30 aprile. Avete già visto questo video di Returnal con scene di gameplay inedite?