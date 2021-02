Returnal avrà eventi narrativi ed incontri disturbanti randomici, spiega Housemarque

Returnal, il nuovo sparatutto roguelike sviluppato dai ragazzi di Housemarque, è stato uno dei grandi protagonisti del recente State of Play di Sony, con l'esclusiva PlayStation 5 che è tornata a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay.

Oltre a voler offrire ai giocatori un gameplay rapido e soddisfacente, Returnal si pone la chiara intenzione di coinvolgere il giocatore anche grazie alla sua affascinante ambientazione aliena e al misterioso comparto narrativo, che traggono forte ispirazione dall'horror cosmico di H.P. Lovecraft e dallo stile surreale che contraddistingue le opere di David Lynch. A raccontarci meglio alcune caratteristiche della produzione ci hanno pensato il game director Harry Krueger ed il narrative director Gregory Louden.

Come spiegato dai due esponenti di Housemarque, Seline, la protagonista del gioco, potrà trovare sparsi per le ambientazioni degli audio log provenienti da delle versioni alternative di sé stessa. In uno di questi, ad esempio, l'esploratrice spaziale confessa di aver combattuto il suo doppelgänger, sebbene sia difficile capire se si trattasse davvero di una sua copia o se fosse soltanto un disturbante scherzo del pianeta alieno su cui si trovava.

Tali incontri ed eventi narrativi - precisa Housemarque - saranno spesso randomici nel corso dell'avventura, e non fa eccezione la misteriosa casa che abbiamo avuto modo di scorgere nel corso dell'ultimo trailer del gioco. Questo, ovviamente, andrà ad incidere anche sul gameplay, con la conformazione dei livelli ed il posizionamento dei nemici che appariranno di volta in volta in modo "casuale".

Returnal sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 5 il 30 aprile 2021. Per maggiori approfondimenti sullo sparatutto vi rimandiamo alla nostra Anteprima dell'esclusiva PS5.