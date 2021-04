Returnal PS5: come sopravvivere ai mostri alieni di Atropo

Non contenti delle emozioni suscitate nei fan con il video di lancio di Returnal, i ragazzi di Housemarque si affacciano sulle pagine del PS Blog per consigliare agli emuli dell'astronauta Selene come muoversi per sopravvivere agli abomini alieni di Atropo che li attendono nella prossima, attesa esclusiva PS5.

A farci da Cicerone nell'imminente viaggio che ci attende nella dimensione sci-fi di Returnal e Harry Krueger: il Game Director di Housemarque suggerisce ai giocatori di avanzare nell'avventura senza perdere di vista le attività legate all'esplorazione della mappa. Gli scenari del gioco, infatti, saranno pieni di misteri da scoprire tra passaggi segreti, interruttori e ricompense di alto livello.

L'esplorazione di Atropo sarà perciò essenziale per "proseguire serenamente" la partita: visitando i luoghi più reconditi di Atropo si potranno sbloccare Reperti (oggetti in grado di offrire vantaggi per tutta la durata di un ciclo di gioco), Consumabili (potenziamenti monouso) e Dispositivi Misteriosi (tecnologie abbandonate dall'antica civiltà di Atropo che acquiscono le capacità di Selene).

L'esponente della software house finlandese consiglia poi agli appassionati di leggere con attenzione le descrizioni dei numerosi oggetti che troveranno sul pianeta alieno: molte delle informazioni sull'ubicazione dei tesori, sui punti deboli dei nemici e sulle capacità dei potenziamenti proverranno proprio da questi manufatti.

L'altro grande suggerimento che Krueger rivolge ai futuri emuli dell'astronauta di Returnal è semplice: "Non fermatevi mai! Su Atropo, il pericolo può giungere da ogni angolo. [...] Il movimento è cruciale. Cercate di usare tutte le possibilità offerte dal sistema di controllo e dagli strumenti a vostra disposizione. Sparate senza mirare per tenere sotto controllo l’ambiente circostante e passate alla mira di precisione per scoprire e distruggere i punti deboli dei nemici. Non sottovalutate gli attacchi in mischia, aiutatevi con il fuoco secondario per mantenere il ritmo, ricordate di usare i consumabili e sfruttate al massimo lo scatto".

Potremo mettere in pratica questi consigli dal 30 aprile, in coincidenza dell'uscita di Returnal su PS5. Nel frattempo, vi lasciamo alle nuove immagini e, qualora ve la foste persa, alla nostra intervista agli sviluppatori di Returnal sulla storia di Housemarque.