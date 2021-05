Returnal conquista Famitsu! Il Giappone promuove anche Biomutant

Il noto magazine nipponico Famitsuè approdato sul mercato editoriale giapponese con un nuovo numero, che porta con sé anche le recensioni di attese produzioni esordite nel corso delle ultime settimane.

Tra queste ultime trova spazio Returnal, la più ambiziosa produzione a firma Housemarque, esordita di recente in esclusiva su PlayStation 5. Il roguelike che vede protagonista l'esploratrice spaziale Selene sembra aver colpito in maniera decisamente favorevole i critici del Sol Levante. Confermando il recente revival del genere roguelike, i loop temporali di Returnal si vedono assegnare un punteggio complessivo di 35/40.



Positiva anche l'accoglienza riservata da Famitsu a Biomutant, con il procione mutante di Experiment 101 e THQ Nordic. Nel quadro di un un'accoglienza divisiva per Biomutant, il titolo si guadagna in Giappone un 31/40. Di seguito, tutte le votazioni assegnate nell'ultimo numero di Famitsu:

Biomutant (PS4, Xbox One): 7/8/8/8;

DC Super Hero Girls: Teen Power (Switch): 8/8/8/8;

Returnal (PS5): 9/9/8/9;

Wing of Darkness (PS4, Switch): 7/7/7/7;

, lo ricordiamo, è atteso in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 4 giugno, mentre, sparatutto 3D a base di mecha, debutterà il 3 giugno.