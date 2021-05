Returnal: nel corto The Cycle i creatori dell'esclusiva PS5 sono intrappolati in un loop

Returnal, l'ultima esclusiva uscita su PlayStation 5, si basa interamente sul concetto di "ciclo", come la stessa Sony ha tenuto a chiarire nel corso dell'intera campagna promozionale che ha traghettato il gioco verso gli scaffali di tutto il mondo.

La protagonista, Selene, dopo un atterraggio d'emergenza su un pianeta alieno rimane intrappolata in un loop nel quale non può morire. Il pericoloso mondo di Atropos muta continuamente, chiedendo ai giocatori di completare un numero cospicuo di run prima di poter trovare una via di salvezza. Lo stesso concetto è alla base nel nuovo cortometraggio in live-action "The Cycle", che vede la partecipazione del Game Director Harry Krueger e il Marketing Director Mikael Haveri. Mentre passeggiano in un bosco innevato discutendo del gioco e delle sue caratteristiche, i due rimangono intrappolati in un ciclo. Non vi diciamo null'altro, dal momento che preferiamo lasciarvi alla visione del filmato di 12 minuti che potete trovare in cima a questa notizia, nel quale trovano posto anche numerose scene di gameplay.

Se volete saperne di più sull'esclusiva per PlayStation 5, vi consigliamo di leggere la recensione di Returnal curata dal nostro Francesco Fossetti. Se invece già la conoscete, potreste trovare interessante sapere che uno speedrunner ha completato il secondo ciclo di Returnal in soli 5 minuti.