Returnal debutta al secondo posto in UK, battuto da New Pokemon Snap

New Pokemon Snap per Nintendo Switch è stato il gioco più venduto sul mercato retail nel Regno Unito durante la scorsa settimana. Il gioco ha venduto quattro volte di più rispetto a Pokemon Snap per Nintendo 64, uscito nel settembre del 2000 nel pieno della Pokemon Mania che aveva invaso il mondo.

C'è da dire che la console a 64-bit di Nintendo non ha riscosso particolare successo nel Regno Unito (1.5 milioni di console vendute) al contrario di Switch. New Pokemon Snap ha venduto 2.5 volte di più rispetto all'ultimo spin-off della serie, Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, uscito nel marzo 2000. Al momento si tratta del terzo miglior lancio dell'anno su Switch nel Regno Unito subito dietro a Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Monster Hunter Rise.

New Pokémon Snap Returnal Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons FIFA 21 Minecraft Nintendo Switch Grand Theft Auto 5 Ring Fit Adventure Call of Duty Black Ops Cold War

Al secondo posto della Top 10 UK troviamo Returnal per PlayStation 5, con vendite al lancio inferiori rispetto ad altre produzioni AAA esclusive per PlayStation. Bisogna però considerare come la base installata sia ancora ridotta e il prezzo di vendita elevato (69.99 sterline) potrebbe aver scoraggiato i consumatori in attesa di un calo di prezzo, sicuramente le vendite aumenteranno con la maggior diffusione di PS5.

NieR Replicant ver.1.22474487139 slitta alla posizione numero 22 con un calo vendite pari al 78% rispetto alla settimana di lancio. Sul gradino più basso del podio spazio a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, da notare infine come l'altra grande uscita della settimana, Terminator Resistance Enhanced Edition, abbia debuttato alla posizione numero 37.