Returnal eletto Gioco dell'Anno dal Guardian: meglio di Psychonauts 2 e Ratchet & Clank

Anche il Guardian ha stilato la sua personale lista dei migliori giochi del 2021. A trionfare in prima posizione troviamo Returnal, il roguelike lovecraftiano sviluppato da Housemarque e pubblicato in esclusiva su PlayStation 5.

Returnal si è rivelato una mega hit per Sony, tanto che la compagnia ha deciso di accogliere gli sviluppatori finlandesi di Housemarque - che già da tempo lavoravano a stretto contatto con il colosso nipponico con giochi come Alienation o Nex Machina - all'interno della famiglia dei PlayStation Studios.

Il roguelike Sci-Fi si impone dunqe al primo posto, e fa meglio di Psychonauts 2, il sequel della serie di Double Fine Productions che ha saputo soprendere soprattutto per la brillantezza del racconto, e Ratchet & Clank Rift Apart, che ha vivacizzato la rodata formula del franchise con i portali interdimensionali e l'aggiunta di Rivet come secondo personaggio giocabile. Di seguito vi riportiamo la top 15 del 2021 stilata dal Guardian.

Returnal Psychonuts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Deathloop Hitman 3 Forza Horizon 5 Unpacking Overboard! It Takes Two Halo Infinite Resident Evil Village The Artful Escape Super Mario 3D World + Bowser's Fury Monster Hunter Rise Wildermyth

Il Gioco dell'Anno ai Game Awards 2021, It Takes Two, si accontenta così della sola nona posizione nella classifica del Guardian, ed anche Halo Infinite viene relegato ad un modesto decimo piazzamento. Trova spazio in classifica anche il sorprendente The Artful Escape, premiato come miglior indie del 2021 da Forbes.