Returnal: emerge un video della versione PC con tanto di opzioni grafiche

Che Returnal sia in arrivo su PC è ormai cosa certa, dal momento che sono stati gli stessi sviluppatori di Housemarque a parlare delle caratteristiche tecniche del port nel corso dell'ultima edizione della Game Developers Conference.

Al momento non è ancora arrivato un annuncio formale da parte di Housemarque e Sony, tuttavia in rete continua ad emergere materiale riguardante questa nuova versione del roguelike Sci-Fi, rivelatosi uno dei titoli più apprezzati dagli early adopter di PlayStation 5.

Come potete osservare collegandovi a questo indirizzo, la versione PC di Housemarque è reale e offrirà al momento del lancio una vasta serie di opzioni con cui personalizzare la propria esperienza di gioco in base alle esigenze specifiche e alla propria configuazione. Tra le varie impostazioni abbiamo quelle più basilari, tra cui quelle legate alle risoluzione e alla qualità degli effetti, ma non mancano neppure quelle relative ad NVIDIA DLSS, ad AMD FSR e alla qualità del Ray Tracing.

Sfortunatamente il filmato non mette in mostra il gameplay del gioco, ma possiamo quantomeno avere una piccola anteprima di come potremo gestire le impostazioni grafiche e prestazionali del titolo di Housemarque.

Nell'attesa che arrivi un annuncio ufficiale da parte di Sony, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Returnal per ulteriori approfondimenti sul gioco.