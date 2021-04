Returnal esce oggi su PS5, Sony pubblica altri 30 minuti di gameplay

Returnal è ora disponibile su PlayStation 5 e per l'occasione PlayStation Studios e Housemarque hanno pubblicato un nuovo "Deep Dive Video" con 28 minuti di gameplay commentati dai membri del team di sviluppo.

Nello specifico al tavolo di commento troviamo il marketing manager Mikael Haveri, il narrative director Gregory Louden e il game director Harry Krueger, i quali ci porteranno alla scoperta della trama e del mondo di Returnal.

Returnal ha ricevuto recensioni positive e la stampa internazionale è rimasta sicuramente colpita da questo progetto, il più ambizioso nella carriera di Housemarque che dopo aver chiuso un ciclo con Nex Machina nel 2017 ha iniziato a laborare su Stormdivers e sul primo concept di Returnal, poi sbocciato in pieno grazie alle potenzialità di PlayStation 5.

Non vogliamo però rovinarvi troppo la sorpresa e vi rimandiamo dunque alla recensione di Returnal per PlayStation 5, il gioco è disponibile in formato fisico e digitale dal 30 aprile, prima di iniziare a giocare vi consigliamo di installare la day one patch di Returnal, inoltre se volete approfondire le meccaniche vi rimandiamo al video con quattro ore di gameplay di Returnal registrati durante la nostra diretta del 29 aprile, una, una live che vi permetterà di scoprire meglio la filosofia alla base di questa produzione.