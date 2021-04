Returnal: una esclusiva PS5 appassionante e coinvolgente

Abbiamo provato le prime ore di Returnal di Housemarque, nuova esclusiva per PlayStation 5 in arrivo a fine mese. Lo studio finlandese vuole alzare l'asticella e propone un Roguelike appassionante, difficile ed estremamente coinvolgente.

Il team di Resogun, Dead Nation, Alienation, Nex Machina e altri giochi arcade di successo su PS4 cambia rotta e presenta una produzione di alta fascia curata sotto ogni aspetto. Returnal è un Roguelike certamente suggestivo e quanto abbiamo avuto modo di provare ci ha convinto, anche se ovviamente abbiamo solamente iniziato a grattare la superficie, impossibile pensare di esprimere un giudizio esaustivo dopo una manciata di ogni di gioco.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di Returnal per PlayStation 5 a cura di Marco Mottura: "Come per ogni roguelike che si rispetti serviranno però ancora parecchie ore per saggiare il valore assoluto di un titolo dal fascino evidente, che pur distinguendosi sotto diversi punti di vista non ha nascosto anche qualche piccola sbavatura (dovuta forse alla voglia di fare le cose sempre più in grande e di stupire a ogni costo, anche sacrificando un po' di immediatezza)."

Il gioco esce il 30 aprile in esclusiva su PS5, potete prenotare Returnal dal GameStopZing per ottenere due bonus in-game esclusivi: le armature Astra Model 9 Prototype Suit e Astra Model 14 Tactical Suit.