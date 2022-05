Returnal, l'esclusiva PS5 arriva su PC? 'Oregon' avvistato su Steam

Il grande successo di titoli quali Hades e Returnal ha trainato il ritorno del genere roguelike nel corso del 2021. Approdata in esclusiva su PlayStation 5, l'apprezzata produzione Housemarque sembra ora pronta a raggiungere anche i lidi del mondo PC.

A suggerirlo è un interessante avvistamento realizzato dal noto portale SteamDB. Un recente aggiornamento dei database di Steam ha infatti introdotto nel catalogo dello store Valve un misterioso titolo, indicato come "Oregon". La produzione è correlata a tag quali roguelike, protagonista femminile, bullet hell, roguevania, sci-fi, shooter in terza persona, single player e co-op online. Tutte caratteristiche che, effettivamente, potrebbero puntare proprio in direzione di Returnal.

La prova definitiva, tuttavia, verrebbe dall'inclusione nei file di Oregon di riferimenti espliciti ad Atropos e alla Torre di Sisifo, entrambe location parte dell'universo dell'esclusiva PlayStation 5. E se è vero che due indizi non fanno una prova, è però altrettanto incontestabile che di recente sempre più titoli Sony si siano fatti strada in direzione dell'ecosistema di Steam. Proprio quest'oggi, tra l'altro, l'azienda giapponese ha ribadito l'intenzione di portare sempre più giochi dei PlayStation Studios su PC.



Dopo God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone e la saga di Uncharted, potrebbe dunque essere giunto il momento di vedere anche il titolo Housemarque arrivare su PC.