Returnal: l'esclusiva PS5 arriverà su PC, lo suggerisce anche Digital Foundry

Sebbene Sony non si sia in alcun modo espressa sulla questione, l'approdo di Returnal su PC non sembra più una questione di se ma di quando. L'acclamato roguelike Sci-Fi di Housemarque è già stato avvistato nei database di Steam e Steam Deck, e giungono ora ulteriori conferme sul port del gioco.

Intervenuto sulle pagine del forum ResetEra, uno degli esperti tech di Digital Foundry ha dichiarato di aver visto Returnal "girare letteralmente su PC". Questa dichiarazione è rivolta ad un utente che si diceva scettico sull'eventuale port di quella che ad oggi rimane un'esclusiva PlayStation 5.

Naturalmente non si tratta di una conferma definitiva ed ufficiale, tuttavia sono davvero tanti ormai gli indizi che portano a pensare che Returnal sia in dirittura d'arrivo su Steam. Oltre ai vari avvistamenti rilevati in queste settimane, sono precedentemente trapelate in rete anche alcune immagini che mostravano il menu di Returnal per PC e le nuove opzioni che potremo settare a nostro piacimento in questa nuova versione del gioco.

Rimaniamo in ogni caso in attesa di un eventuale annuncio da parte di Sony. Dopo il successo mediatico e commerciale di Returnal, i talentuosi sviluppatori di Housemarque sfrutteranno alcune idee scartate nel gioco Sci-Fi per arricchire la loro prossima IP per PlayStation 5.