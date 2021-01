Returnal, l'esclusiva PS5 in azione: gameplay inedito nel nuovo diario di sviluppo

La nuova esclusiva sci-fi destinata al catalogo della nuova console Sony si è tornata a mostrare in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2020.

Durante l'evento, il team di Housemarque ha infatti presentato un inedito trailer di Returnal, con il quale è stata ufficialmente confermata la data di lancio dell'epopea spaziale. Ora, la software house finlandese offre l'occasione di dare un ulteriore sguardo alla produzione, grazie alla pubblicazione di un nuovo diario di sviluppo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato vede gli sviluppatori descrivere alcuni aspetti di Returnal, inframezzando alla discussione diverse sequenze inedite di gameplay. Il video offre così un'interessante occasione per familiarizzare ulteriormente con quelle che saranno le caratteristiche dell'esclusiva PlayStation 5.



Elemento decisamente interessante, viene ribadito il supporto di Returnal alle feature peculiari del DualSense, con gli sviluppatori di Housemarque che hanno studiato con attenzione un sistema di utilizzo dei grilletti adattivi del controller di PS5. A seconda del livello di pressione esercitata su questi ultimi, sarà possibile attivare un attacco normale oppure un'abilità speciale delle proprie armi da fuoco. In attesa dell'esordio del gioco firmato dal team finlandese, ricordiamo che la data di lancio è fissata per il prossimo 19 marzo 2021.