Returnal: l'esclusiva PS5 è già caduta vittima del review bombing

Sembra proprio che il fenomeno del review bombing sia destinato a non fermarsi e, proprio nelle ultime ore, a subire un trattamento del genere è stato persino Returnal.

L'esclusiva PlayStation 5 ad opera di Housemarque, la quale ha ricevuto esclusivamente votazioni positive da parte della critica internazionale, è stata aspramente criticata dai giocatori a causa dell'assenza di un sistema di salvataggio nel corso delle run. Molti utenti, infuriati a causa di questa mancanza, hanno subito effettuato l'accesso a Metacritic per assegnare voti e recensioni negative al prodotto ma, per fortuna, sembra che il tentativo di minare la media dell'esclusiva Sony sull'aggregatore di recensioni non sia andato a buon fine. A controbilanciare l'astio di questo gruppo di videogiocatori troviamo infatti i numerosi utenti che stanno apprezzando il rogue-like e che, di conseguenza, gli stanno assegnando voti piuttosto alti e recensioni positive. al momento possiamo trovare sul portale solo 150 recensioni negative e ben 594 positive, grazie alle quali la media voti degli utenti è stabile sul 75/100, molto più bassa dell'86/100 della media voti della critica.

In attesa di scoprire se il numero di recensioni negative sia destinato a crescere o meno, vi ricordiamo che di recente Housemarque ha commentato le critiche alla difficoltà di Returnal, considerato da alcuni utenti un gioco troppo difficile.