Returnal: l'esclusiva PS5 debutta in testa alla classifica italiana battendo FIFA 21

L'Italian Interactive Digital Entertainment Association (IIDEA) torna ad aggiornarci riguardo all'andamento del mercato videoludico in Italia. In questo periodo abbiamo assistito all'atteso debutto di Returnal, e sembra proprio che l'esclusiva PlayStation 5 sia riuscita a fare colpo anche dalle nostre parti.

Pur vero che il roguelike è stato al centro di accese discussioni a causa della mancanza di un tradizionale sistema di salvataggio e della sua difficoltà talvolta ritenuta eccessiva, sembra che in tanti non si siano lasciati intimorire e si siano gettati a capofitto nella nuova avventura horror Sci-Fi confezionata da Housemarque. Il titolo si aggiudica la prima posizione nella classifica software, e la notizia si rende ancor più confortante per la software house finlandese se consideriamo che persiste la carenza di scorte di PlayStation 5, un problema che avrebbe potuto svantaggiare il titolo sul fronte delle vendite.

Returnal fa dunque meglio di FIFA 21, che pur essendo stato pubblicato ad ottobre si è costantemente riaffermato nel corso delle settimane come uno dei giochi più venduti in assoluto nel Bel Paese. A chiudere il podio troviamo poi New Pokémon Snap, riedizione del classico uscito su Nintendo 64 nel 1999 disponibile ora per Nintendo Switch.

Se siete curiosi di scoprire di più riguardo alla nuova esclusiva PS5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Returnal.