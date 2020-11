Returnal: l'esclusiva PS5 si mostra in un video gameplay off-screen

Nel corso delle ultime ore è apparso su YouTube un brevissimo filmato, catturato off-screen, il quale mostra per una manciata di secondi il gameplay di Returnal, una delle esclusive PlayStation 5 mostrate per la prima volta all'evento dedicato al reveal dei giochi della nuova console Sony, in versione Pre-Alpha.

Osservando il video dello sparatutto in terza persona possiamo subito notare come lo stile di Housemarque, software house che da sempre ha saputo farsi notare per la sua abilità con i titoli arcade (Alienation, Resogun e Nex Machina su tutti), sia perfettamente visibile anche in questo nuovo prodotto. Le armi generano infatti a schermo delle esplosioni e delle luci che ricordano quelli già visti in altri prodotti della software house e anche i ritmi di gioco sembrano essere ripresi dalle produzioni targate Housemarque. A rendere il tutto ancor più frenetico è anche la presenza di una veloce schivata grazie alla quale la protagonista pare essere in grado non solo di evitare i proiettili nemici ma anche di liberarsi dalle pericolose trappole aliene.

