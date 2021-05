Returnal: l'esclusiva PS5 si prepara a ricevere un nuovo update

A poche ore dalla pubblicazione della prima patch post-lancio di Returnal, Housemarque si è messa al lavoro per sistemare tutti i piccoli problemi che sono emersi a causa dell'update dell'esclusiva PlayStation 5 e a breve renderà disponibile un ulteriore aggiornamento.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo messaggio sul proprio profilo ufficiale Twitter per informare tutti i giocatori che domani, mercoledì 5 maggio 2021, verrà pubblicata alle ore 21:00 del fuso orario italiano un aggiornamento di Returnal. Purtroppo il post in questione non contiene alcun tipo di informazione su quali saranno i contenuti dell'aggiornamento e, per scoprirlo, dovremo attendere l'arrivo del changelog ufficiale che arriverà in concomitanza con la patch. In ogni caso è molto probabile che l'obiettivo del prossimo update sia quello di mettere una pezza ai fastidiosi problemi come quello che impedisce di dare il via ad una partita al primo avvio del gioco e che costringe i giocatori a riavviare la partita per aprire la prima porta. Non aspettatevi invece l'implementazione di un sistema di salvataggio, il quale potrebbe però arrivare in un secondo momento e permettere ai giocatori di registrare i progressi senza ricorrere al trucco della modalità riposo.

A questo proposito, vi ricordiamo che per non perdere i progressi di Returnal mentre la console è in stand-by è meglio disattivare gli aggiornamenti automatici.