Returnal: l'esclusiva PS5 ha già ricevuto una corposa patch

Mancano solo poche ore al lancio dell'edizione digitale di Returnal, la nuova ed attesa esclusiva PlayStation 5 ad opera di Housemarque. In attesa di poter lanciare il gioco la prima volta, gli utenti che hanno effettuato il preorder dell'edizione digitale (o che possiedono già il disco) possono già procedere al download di un massiccio update.

L'aggiornamento in questione porta il rogue-like degli autori di Resogun alla versione 1.003.000 e ha un peso di ben 10,391 GB, quindi fareste bene ad avviare il download il prima possibile per farvi trovare pronti allo scoccare della mezzanotte, quando il gioco potrà finalmente essere avviato. Se vi state chiedendo quali siano i miglioramenti apportati da una patch tanto importante, sappiate che non abbiamo ancora una risposta e al momento gli sviluppatori non hanno ancora diffuso un changelog riguardante le novità dell'ultima versione del gioco. Non è da escludere che tra le varie migliorie vi siano piccole correzioni a bug incontrati dalla stampa internazionale durante le sessioni di gioco per la review e qualche ritocco al comparto tecnico.

Vi ricordiamo che l'edizione fisica di Returnal sarà invece disponibile sugli scaffali di tutti i negozi a partire da domani, venerdì 30 aprile 2021. In attesa di poter giocare, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Returnal a cura di Francesco Fossetti, che ha esplorato Atropo e affrontato i pericoli che lo popolano vestendo i panni di Selene.

Avete già visto il trailer di lancio 4K di Returnal?