Returnal in esclusiva su PS5: lo spazio profondo attende i giocatori nel 2021?

Nel corso del mese di giugno, il team di Housemarque ha presentato al pubblico il primo trailer di Returnal, avventura ambientata nel lontano spazio profondo.

Sul titolo sviluppato dagli autori di Resogun e Alienation non sono al momento disponibili moltissime informazioni. È noto ad esempio che la protagonista di Returnal sarà una figura femminile, del cui background non è stato tuttavia offerto alcun dettaglio. Sconosciuta anche la natura esatta delle minacce che si troverà ad affrontare nello spazio siderale, apparentemente popolato di inquietanti e pericolose creature.

Ignota è anche la finestra di uscita della creazione di Housemarque, sulla quale il team di sviluppo non ha offerto dichiarazioni. Su questo fronte potrebbe tuttavia essere emerso un interessante indizio, avvistato dalla community sul profilo LinkedIn di Laura Gilbert. Ex dipendente Sony Interactive Entertainment Europe, dove ha prestato servizio come Game Users Researcher, la professionista riporta infatti di aver lavorato anche a Returnal, che sul social network viene indicato come in uscita nel corso del 2021. Ovviamente non si tratta di una conferma ufficiale, perciò vi invitiamo ad attendere ulteriori dettagli.



Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Returnal, il ci ill nostro Daniele D'Orefice analizza contesto narrativo ed elementi di gameplay emersi dal reveal trailer.